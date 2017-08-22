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«لاند روفر» تسوق «ديفيندر» عالميًا

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«لاند روفر» تسوق «ديفيندر» عالميًا «لاند روفر» تسوق «ديفيندر» عالميًا

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تعكف شركة "لاند روفر" البريطانية العملاقة، على الانتهاء من اختبارات سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة "ديفيندر"، والتي تنوي تسويقها على مستوى الأسواق العالمية.

ووفقًا لموقع "موتور 1"، فإن الشركة البريطانية تسعى لتسويق النسخة الجديدة من "ديفيندر" خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أمل أن تطرحها بشكل رسمي في 2018.

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وتمتلك "لاند روفر ديفيندر" تاريخًا طويلًا في الأسواق العالمية يمتد منذ عام 1967، وتسعى الشركة البريطانية إلى تحقيق استفادة تسويقية من السيارة في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض على مدار السنوات الماضية.
 

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