أحدها تجاوز 20 مليونا.. تعرّف على أغلى 10 سيارات في معرض «مونتيري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

جذبت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي، أنظار جمهور السيارات من مختلف أنحاء العالم، حيث نظمت أسبوع "مونتيري" الشهير، والذي يتم استغلاله لعرض أحدث واقدم الموديلات العالمية للسيارات المختلفة.

ونستعرض أغلى السيارات التي تم بيعها في المحفل الدولي، والتي في الغالب كانت سيارات خارقة في الماضي، صُنعت بإمكانات متطورة للغاية في وقتها، وكانت تمثل الرهان الأقوى لشركاتها وقت طرحها في الأسواق العالمية، وجاءت كالآتي..

1- فيراري 166

تم بيعها في المحفل الدولي بالولايات المتحدة بمبلغ 4.5 مليون دولار، وتملك السيارة تاريخا طويلا في سباقات السيارات منذ انطلاقها لأول مرة عام 1950.

2- فيراري 250 GT

إحدى أقدم السيارات الرياضية الخارقة التي تنتمي للطراز المكشوف "كابورليه"، وتم بيعها بسعر وصل إلى 4.8 مليون دولار تقريبًا.

3- فيراري 410 سوبر أمريكا

تمثل بداية الشركة العالمية في طراز السيارات ذات البابين "كوبيه"، ونجحت "فيراري" في تقديم سيارة إعجازية بمحرك قادر على ضخ قوة مقدارها 400 حصان في عام 1959، وهو ما جاء مغايرًا للمعتاد حينها، وتم بيعها في "مونتيري" بمبلغ 5.3 مليون دولار.

4- فيراري 121

استمرارًا لعطائها في الخمسينات، حيث تم صناعة السيارة لأول مرة عام 1955، وتم بيعها في 2017 بمبلغ وصل إلى 5.7 مليون دولار.

5- أستون مارتن DB4 GT

لم تكن مجهزة للسير في طرق المدن العادية، ولكن تم صناعتها للمنافسات والسباقات، وتم بيعها في "مونتيري" بسعر تجاوز 6.8 مليون دولار.

شاهد أيضا

6- فيراري 250 GT

ظلت دومًا واحدة من السيارات التي تنافس بقوة في سباقات الستينات من القرن الماضي، ويفرقها عن النسخة المذكورة في أعلى التقرير أنها ليست "كابورليه"، وتم بيعها بسعر 8.3 مليون دولار.

7- بورش 917K

تم اختبارها في فرنسا بشكل عملي وقاس، ولاقت نجاحًا كبيرًا في عام 1970، وتم بيعها بسعر 14 مليون دولار.

8- فيراري 275 GTB/C

تم صناعتها وتنفيذها بشكل كامل على مدار أربعة أعوام من 1966 حتى 1970، وتم بيعها في المحفل الدولي بسعر 14.5 مليون دولار.

9- ماكلرين F1

تم إنتاجها لأول مرة بالتعاون مع فيراري عام 1995، وتم بيعها في المعرض الأمريكي بسعر 15.6 مليون دولار.

10- أستون مارتن DBR1

كما حسمت الصراع في بريطانيا، استطاعت السيارة التي صنعت في 1956 أن تحقق سعر 22.5 مليون دولار، لتتصدر قائمة أغلى السيارات في "مونتيري".