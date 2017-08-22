العثور على جثة طبيب داخل استراحة مستشفى العجوزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ملابسات العثور على جثة طبيب داخل مستشفى العجوزة.

توصلت تحريات العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى أن طبيب تخدير يبلغ من العمر 35 عاما، توفيَّ داخل الاستراحة الخاصة بالأطباء.

وأشارت معاينة المقدم أحمد الوليلي، وكيل فرقة مباحث وسط الجيزة، إلى أنه لا توجد به آثار إصابات ظاهرية، في الوقت الذي أفاد التقرير الطبي بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعن احتمالية تعاطي الطبيب لحقن أو مواد مخدرة، أكد مصدر مسؤول بمباحث القطاع وجود احتمالية، مشددا على أن نتيجة تقرير الطب الشرعي ستحدد ذلك من عدمه قائلا: "مش لازم يكون بيتعاطى.. ممكن يكون بيتعالج من حاجة".

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة الرائد محمد مجدي، معاون مباحث قسم العجوزة، لسماع أقوال زملاء المتوفى، والوقوف عما إذا شوهد من قبل أثناء تعاطيه أي مواد مخدرة.