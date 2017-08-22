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المطافئ تدفع بـ 10 سيارات للسيطرة على حريق اندلع منذ 3 أيام في الرحاب

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مصراوي Masrawy

المطافئ تدفع بـ 10 سيارات للسيطرة على حريق اندلع منذ 3 أيام في الرحاب

03:46 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

المطافئ تدفع بـ 10 سيارات للسيطرة على حريق اندلع منذ 3 أيام في الرحاب

كتب – فتحي سليمان:
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي اندلعت منذ 3 أيام بمنطقة صحراوية تابعة لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، تُستخدم كمقلب للقمامة.

وقال اللواء علاء عبدالظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن سيارات الإطفاء طوقت ألسنة اللهب ومازالت جهود الإطفاء مستمرة نافياً وجود خطر امتداد للنيران لعدم وجود أية مبان أو مناطق سكنية بمحيط موقع الحريق.

وقال مصدر أمني آخر بمنطقة القاهرة الجديدة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المنطقة تشهد حرائق بصفة دورية حيث يتم إشعال النيران في مقلب قمامه كبير وتستمر لعدة أيام مشيراً إلى أن المنطقة صحراوية قريبة من طريق القاهرة السويس.

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