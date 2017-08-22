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الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم في قضية "غسيل الأموال"

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مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم في قضية "غسيل الأموال"

03:35 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد، وماجدة، في قضية غسيل الأموال.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفي، وأيمن محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.

كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الأفريقي. كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.

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