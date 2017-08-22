20 سبتمبر.. الحكم على المتهم بقتل ضحية "كافيه كييف"

كتب-صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل محمود بيومي، المعروف إعلاميًا بضحية "كافيه كييف" بمصر الجديدة، لجلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفي، وأيمن محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.