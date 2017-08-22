أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

20 سبتمبر.. الحكم على المتهم بقتل ضحية "كافيه كييف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

20 سبتمبر.. الحكم على المتهم بقتل ضحية "كافيه كييف"

03:33 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ضحية كافيه كييف

كتب-صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل محمود بيومي، المعروف إعلاميًا بضحية "كافيه كييف" بمصر الجديدة، لجلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفي، وأيمن محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

وكانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أمرت، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته فزاع، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه "كييف" بمصر الجديدة للخلاف على ثمن المشروبات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لاستكمال المرافعة.. تأجيل مُحاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

    أخبار

  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم بقتل ضحية كافية كييف: "فلنذيقهم مرارة

    أخبار

  • قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وآخر واستمرار حبسهما

    أخبار

  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهماً بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ

    أخبار

إعلان

77cfa6852e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح