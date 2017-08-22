عون: العراق ولبنان سينتصران على الإرهاب 03:40 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت - (د ب أ):أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء أن لبنان والعراق يواجهان معا عدوا مشتركاً هو الإرهاب وسينتصران عليه.وقال الرئيس عون، خلال استقباله نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في قصر بعبدا الرئاسي قبل ظهر اليوم، إن "لبنان والعراق يواجهان معا عدوًا مشتركاً هو الإرهاب، وأنهما سينتصران عليه حتما لان ارادة الشعبين اللبناني والعراقي واحدة في نبذ التطرف وفي الالتفاف حول قواتهما المسلحة التي تخوض مواجهات ناجحة للقضاء على الإرهابيين".وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أبلغ الرئيس عون المسؤول العراقي بأن "لبنان حريص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ويتطلع الى تعزيز التبادل التجاري على رغم الصعوبات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير البرية نتيجة الأحداث في سوريا".وشدد الرئيس عون "على ضرورة المحافظة على وحدة العراق وما تميّز به من عيش واحد بين مختلف مكونات المجتمع العراقي"، معتبراً أن الحل السياسي للأزمة السورية كفيل بوضع حد لمعاناة النازحين السوريين المنتشرين في عدد من الدول ومن بينها لبنان.وأطلع عون من نائب الرئيس العراقي" على الانجازات التي يحققها الجيش العراقي في حربه ضد الإرهابيين واستعادته مناطق كانت تحت سيطرتهم".بدوره أكد علاوي وقوف الشعب العراقي الى جانب الشعب اللبناني وقيادته الحكيمة ، مشيرا إلى أن "لبنان يخوض في مواجهته الإرهاب، حرباً دفاعاً عن الإنسانية جمعاء وقيمها".وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في ايجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه رجال الأعمال اللبنانيين في العراق انطلاقا من ضرورة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة.وشرح علاوي للرئيس عون موقف بلاده من التطورات الاقليمية الراهنة، بحسب البيان، "وما يقوم به العراق على مختلف المستويات لمكافحة التطرف الارهابي ومحاولات زرع الفتن الطائفية والمذهبية".وقال إن "للبنان دوراً محورياً في محيطه والعالم والمحافظة على هذا الدور واجب عربي مشترك".

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