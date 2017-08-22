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الأمم المتحدة: العراق يخفق في حماية ضحايا العنف الجنسي لتنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: العراق يخفق في حماية ضحايا العنف الجنسي لتنظيم داعش

03:38 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: العراق يخفق في حماية ضحايا العنف الجنسي لتنظيم داعش

الأمم المتحدة

جنيف - (د ب أ):

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير له صدر اليوم الثلاثاء، أن نظام العدالة في العراق لم يتمكن من مساعدة آلاف النساء والفتيات اللاتي تعرضن لجرائم جنسية على أيدي متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ومنذ أن اجتاح تنظيم داعش شمال العراق في عام 2014، قام مقاتلوه باغتصاب الضحايا والاعتداء عليهن واسترقاقهن وجعلهن يحملن منهم، وخصوصا من الأقلية الأيزيدية .

وقال زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إذا كانت الضحايا ستعيد بناء حياتهن - وفي الواقع حياة أبنائهن - فإنهن بحاجة إلى العدالة وبحاجة إلى الإنصاف".

وأوضح مكتب زيد رعد الحسين في تقريره، أن الوطنية والحكومة الكردية الاقليمية في شمال البلاد، قد اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية، مثل الموافقة على الاصلاحات التي سيتم تنفيذها بمساعدة الأمم المتحدة.

وذكر المكتب الحقوقي أن "نظام العدالة الجنائية قد أخفق بصورة كبيرة في ضمان الحماية المناسبة للضحايا".

وقال التقرير إنه يجب على العراق تحديث قوانينه لضمان محاكمات عادلة، وإزالة العقبات القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة بالنسبة للضحايا وحصولهم على تعويضات.

وأضاف المكتب الحقوقي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قيام بعض القبائل العراقية بصياغة اتفاقات تتجاوز النظام القانوني، عن طريق نزع ملكية الأسر التي لها علاقات بداعش، واستخدام ممتلكاتها كتعويض للضحايا.

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مصراوي Masrawy

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