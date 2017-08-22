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محافظ كفر الشيخ: "معندناش أزمة قمامة".. وجاري العمل على المنطقة الاستثمارية

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مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ: "معندناش أزمة قمامة".. وجاري العمل على المنطقة الاستثمارية

03:44 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتب - أحمد علي:

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة لا تعاني إطلاقُا من أزمة القمامة والكهرباء والمياه، وإذا حدثت أي مشكلة يتم التعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، قائلًا: "معندناش أزمة قمامة ولو حصلت تكون من علامات الساعه".

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، المناطق الصناعية والاجتماعية التي سيتم إنشاء المصانع والشركات بها ويتم افتتاحها من قبل الرئيس، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية ستكون بمساحة 10 آلاف فدان بطول 25 كيلو بطول ساحل البحر المتوسط، وتحقق دخل 50 مليار جنيه سنويًا وألف فرصة عمل.

ولفت المحافظ إلى أنهم سيعملوا بخطى ثابتة من أجل التطوير قائلًا:"احنا موصلناش لمرحلة الكمال لكن أحسن من الفترة الماضية".

وقال نصر إنه سيتم رفع كفاءة بيت الزعيم سعد زغلول، بمركز مطوبس بالمحافظة لكي يكون مزارًا سياحيًا وموفد ثقافة للجميع بداخل وخارجها.

ولفت إلى أن محافظة كفر الشيخ ستكون مزارًا سياحيًا، من خلال الجهود التي تُبذل من قبل جميع الأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظة.

 

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