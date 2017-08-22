أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"أمانة النواب" تشدد إجراءات دخول العاملين إلى المجلس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أمانة النواب" تشدد إجراءات دخول العاملين إلى المجلس

03:41 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

كتب- أحمد علي:

وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسالة للعاملين بالمجلس عبر الإذاعة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنبه أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بدخول المجلس.

ودعت الأمانة العامة، العاملين إلى الالتزام بإجراءات التفتيش على البوابات الإلكترونية أثناء دخول المجلس في مواعيد العمل الرسمية، حفاظًا على أمن المجلس، مؤكدةً تقديرها لتعاون والتزام العاملين.

وكانت الأمانة العامة، أعلنت في وقتٍ سابق أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في شارع مجلس النواب، وعلى بوابات الدخول.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برلمانية: حل أزمة البطالة يتطلب الاهتمام بالتعليم الفني

    أخبار

  • نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل مع مشكلات الصحافة

    أخبار

  • برلمانى: محافظة الجيزة على وشك مواجهة موجة عطش كبيرة

    أخبار

  • نائب يطالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمنع التحرش

    أخبار

إعلان

15d26678bd.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

برلماني: الحكومة تتلاعب بالشعب في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

ساويرس يطالب الحكومة الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

ساويرس يطالب الحكومة الليبية بضمان سلامة رئيس الوزراء الأسبق المختطف

نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل الحكومة مع مشكلات الصحافة

نقيب الصحفيين يطالب بضرورة تفاعل الحكومة مع مشكلات الصحافة

الحكومة: الإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة

الحكومة: الإصلاح الاقتصادي يمضي بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية الشاملة