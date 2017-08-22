"أمانة النواب" تشدد إجراءات دخول العاملين إلى المجلس
"أمانة النواب" تشدد إجراءات دخول العاملين إلى المجلس
03:41 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
كتب- أحمد علي:
وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسالة للعاملين بالمجلس عبر الإذاعة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنبه أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بدخول المجلس.
ودعت الأمانة العامة، العاملين إلى الالتزام بإجراءات التفتيش على البوابات الإلكترونية أثناء دخول المجلس في مواعيد العمل الرسمية، حفاظًا على أمن المجلس، مؤكدةً تقديرها لتعاون والتزام العاملين.
وكانت الأمانة العامة، أعلنت في وقتٍ سابق أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية في شارع مجلس النواب، وعلى بوابات الدخول.
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