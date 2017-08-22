وزير النقل يبحث تأهيل ورش السكك الحديدية وصيانة أسطول الجرارات

كتب- عبد الله قدري:

بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفد شركة " "CEGIELSKI الحكومية البولندية، ووفد شركة "بومباردييه" - فرع إيطاليا، التعاون في مجال السكك الحديدية.

وأكد عرفات، أهمية إعادة تأهيل وتطوير ورش السكة الحديد، ورفع كفاءة الجرارات وتوفير قطع الغيار المطلوبة .

وناقش وزير النقل، خلال اللقاء، أوجه التعاون في مجالات السكك الحديدية، حيث استعرضت الشركة البولندية إمكانياتها في تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية، مع إمكانية التصنيع المحلي وكذلك تنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين بهذا القطاع.

وأوضح الوفد أن تمويل مشروعاتها المرتقبة مع الجانب المصري سيكون من خلال تمويل حكومي ميسر على 25 سنة.

كما بحث الوزير – أيضًا - سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير قطع غيار للجرارات بقيمة 10 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد نموذج موحد يشمل كافة الطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة تأهيل الورش والجرارات، وعرضها على كافة الشركات المتخصصة التي أبدت رغبتها في الدخول في مجال تطوير وتأهيل جرارات وورش السكك الحديدية.

ومن المقرر أن تقدم تلك الشركات العروض الفنية والمالية التمويلية الخاصة بهذه الاحتياجات، على أن يشمل عرض كل شركة على الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأعمال سواء كان إصلاح الجرارات أو تأهيل الورش .