التعليم تنظم برنامج بحوث الفعل نحو تعليم أفضل

كتبت- ياسمين محمد:

اختار مركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مركز التميز التربوي جامعة عين شمس، (38) مُعلمًا لمنحة "بحوث الفعل في المدارس"، والمقدمة من معهد الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية، في الفترة من 21 وحتى 23 أغسطس 2017.

وأشار الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وفقًا للبيان الصادر الثلاثاء، إلى أن المنحة تستهدف إعداد المعلم الباحث والقائد الباحث، وتفعيل العمل الجماعي بين الأفراد، ودراسة المشكلات بطريقة علمية، ووضع الحلول القابلة للتحقيق؛ لتطوير منظومة التعليم في مصر.