توزيع 8000 كرتونة سلع غذائية مدعمة على المواطنين بمركز منوف بالمنوفية
توزيع 8000 كرتونة سلع غذائية مدعمة على المواطنين بمركز منوف بالمنوفية
03:37 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
المنوفية - مروة فاضل:
وزع مركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، 8000 كرتونة مواد غذائية مدعمة من القوات المسلحة.
وجرى الدفع بسيارتين محملتين بكراتين سلع غذائية، تحت شعار "تحيا مصر"، بسعر 25 جنيهًا للكرتونة للتخفيف على المواطنين من الأسعار.
وشهدت السيارات زحامًا شديدًا من الأهالي للحصول على كرتونة بسعر مخفض بدلًا من 50 جنيهًا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
فتح المجارز للذبح بالمجان في عيد الأضحى بالمنوفية
-
إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في المنوفية
-
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. كامل الوزير يتفقد مستشفى التأمين بالعاشر
-
إحالة 8 من العاملين بوحدات صحية بالمنوفية للتحقيق
إعلان
إعلان