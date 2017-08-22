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توزيع 8000 كرتونة سلع غذائية مدعمة على المواطنين بمركز منوف بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

توزيع 8000 كرتونة سلع غذائية مدعمة على المواطنين بمركز منوف بالمنوفية

03:37 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

توزيع 8000 كرتونة سلع غذائية مدعمة على المواطنين بمركز منوف بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وزع مركز ومدينة منوف، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، 8000 كرتونة مواد غذائية مدعمة من القوات المسلحة.

وجرى الدفع بسيارتين محملتين بكراتين سلع غذائية، تحت شعار "تحيا "، بسعر 25 جنيهًا للكرتونة للتخفيف على المواطنين من الأسعار.

وشهدت السيارات زحامًا شديدًا من الأهالي للحصول على كرتونة بسعر مخفض بدلًا من 50 جنيهًا.

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