محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الفنية للتعليم المهني 03:27 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بالمدارس الفنية للتعليم المهني للطلبة الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، دور ثان، للعام الدراسي 2017/2018 .وجرى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفني وعضوية مديري إدارات التعليم الفني "الصناعي، والزراعي، والتجاري الفندقي" لإجراء تنسيق القبول بين المدارس الفنية للتعليم المهني، وتنفيذًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (67)، وتم تقدير تنسيق القبول كالآتي:"التعليم الصناعي المهني من 152,5 إلى 150,5 درجة، بدون تاريخ ميلاد، والتعليم التجاري الفندقي 150درجة، والتعليم الزراعي 150 درجة". وفيما يخص الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "إعداد مهني"، فيتم تسكينهم في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني المهني، طبقًا للمجال الذي درسه كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، على أن يجري القبول للمدارس الصناعية على المدارس الملحق بها فصول .إعداد مهني

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