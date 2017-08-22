محاكمة مراهق سوري بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في ألمانيا

هاله (ألمانيا) - (د ب أ):

بدأت محكمة ابتدائية ألمانية اليوم الثلاثاء محاكمة مراهق سوري (16 عاما) للاشتباه في تعاطفه مع تنظيم داعش.

وبسبب عمره لن تكون جلسات المحاكمة علنية. وأكد متحدث باسم المحكمة فقط بدء القضية، موضحا أنه لن يتم الإفصاح عن مضمون مسارها.

ويتهم الادعاء العام الألماني المراهق السوري بالإعداد لأعمال عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وبحسب بيانات الادعاء العام، دخل السوري إلى ألمانيا عام 2015 كلاجئ قاصر دون رفيق. وفي بلدة بوبه الألمانية أجرى المتهم اتصالات عبر الإنترنت مع مماثلين له في الفكر خلال الفترة من تشرين ثان/نوفمبر 2015 حتى يناير 2017.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المراهق طلب خلال هذه الاتصالات الحصول على إرشادات لتركيب بندقية كلاشنكوف، كما استفسر عن كيفية استخدامها وصيانتها.

وفي محادثات إلكترونية استفسر المتهم أيضا على كيفية تصنيع حزام ناسف دون إثارة شبهات.

وذكر المتهم في محادثات إلكترونية مع محقق في الاستخبارات الألمانية، تنكر في شخصية متطرف إسلامي، أنه لم يأت إلى ألمانيا ليعيش فيها، مضيفا أنه يخطط "لشيء أكبر".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال إدانته قد يحصل المتهم على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشرة أعوام في سجن الأحداث.