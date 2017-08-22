كيف تحولين قطعك "البسيطة" إلى سواريه؟

كتبت- هاجر حاتم:

من المعروف عن موسم الصيف أنه الأنسب للأفراح والحفلات، لهذا تكثر به المناسبات، التي تحتاج لإطلالة السواريه. وحتى لاتضطرين لشراء الكثير من هذه القطع، يمكنك تحويل ملابسك البسيطة العادية إلى سواريه، باكثر من طريقة، وفقًا لما ذكره موقع pinterest.

- الاعتماد على "الجيب" مناسب جدًا، لخروجات الليل، يمكنك فقط تنسيق قميص شيفون، أو ستان، أو "بلوزة" بنقوشات الدانتيل عليها، وضعي البلوزة بالجيب، مع الاكسسورات الفخمة، والكعب العالي.

- استخدمي القميص الستان أو الشيفون مع البنطلون القماشي، مع الكعب العالي إذا كانت المناسبة حفل زفاف، ويمكن ارتداء "الصندل الخوص" إذا كانت خروجة ليلية كلاسيكية.

- "الكلتش" أو"الميني باج" تمنحك طلة كلاسيكية أنيقة، احرصي على تواجدهم بـ "دولاب" ملابسك.

- الفستان البسيط، إذا أضفتي له بعض قطع الاكسسورات، أو التطريزات على الأكتاف على سبيل المثال، مع الكعب العالي سيتحول لفستان سواريه، مع ارتداء "حلق كبير"، أو طرحة "ملونة ستان" إذا كان الفستان دون نقوشات ملونة.

- الحزام السواريه يضفي طلَة كلاسيكية لملابسك العصرية، يمكن تنسيقه مع ملابسك بأكثر من طريقة.

- استخدام الاكسسورات كبيرة الحجم والفخمة هي الانسب، لأن غالبية القطع الكاجوال أو العصرية تكون بسيطة، فتحتاج لمثل هذه المجوهرات لإضفاء ستايل "السواريه" على إطلالتك.