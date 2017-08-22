الآثار تنتهي من ترميم 5 مبانٍ أثرية في الجمالية 03:22 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

منطقة الجمالية

كتبت- نسمة فرج:سلمت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف، التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة، 5 مبانٍ أثرية بمنطقة الجمالية والأزهر والغورية للبدء في أعمال الصيانة والترميم لها، وذلك في إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية.وأوضح محمد عبدالعزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية-حسب البيان، الصادر الثلاثاء- أن هذه المباني الخمس هي: منزل الست وسيلة، وبوابة المبيضة، بوابة وكالة قوصون، ومسجد محمود محرم، ومنطقة بيت السحيمي، مؤكدًا أن جميع أعمال الترميم والصيانة ستتم تحت إشراف مشروع تطوير القاهرة التاريخية.وأشار عبد العزيز إلى أن وزارة الآثار متمثلة في مشروع تطوير القاهرة التاريخية كانت قد رصدت مبلغ 1.684.140 جنية مصري لصيانة وترميم المباني الخمس.وأكد مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، أنه من المقرر أن يستغرق المشروع ثمانية أشهر حيث تشمل الأعمال ترميم ومعالجة الشروخ بالحوائط، والأسقف الخشبية، وترميم المباني التالفة، واستكمال الناقص منها بالإضافة إلى ترميم جميع الأشرطة الكتابية و المسطحات الزخرفية من الحجر أو الجص والأرضيات الرخامية الملونة.

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