كيف تحول عداد منزلك الكهربائي إلى "مسبق الدفع"؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- هاجر حسني:

تسعى وزارة الكهرباء لاستبدال العدادات القديمة بعدادت ذكية مسبقة الدفع، حيث توفر العديد من المزايا للمواطن، من أهمها: التحكم في الاستهلاك اليومي للكهرباء، وضمان عدم سرقة التيار، ومعرفة كمية الكهرباء المستهلكة شهريًا.

ونقدم من خلال "الإنفوجرافيك" التالي، طرق تحويل العداد إلى آخر مسبق الدفع كالتالي: