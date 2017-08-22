كيف تحول عداد منزلك الكهربائي إلى "مسبق الدفع"؟ (إنفوجرافيك)
كيف تحول عداد منزلك الكهربائي إلى "مسبق الدفع"؟ (إنفوجرافيك)
03:17 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
عداد الكهرباء
كتبت- هاجر حسني:
تسعى وزارة الكهرباء لاستبدال العدادات القديمة بعدادت ذكية مسبقة الدفع، حيث توفر العديد من المزايا للمواطن، من أهمها: التحكم في الاستهلاك اليومي للكهرباء، وضمان عدم سرقة التيار، ومعرفة كمية الكهرباء المستهلكة شهريًا.
ونقدم من خلال "الإنفوجرافيك" التالي، طرق تحويل العداد إلى آخر مسبق الدفع كالتالي:
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