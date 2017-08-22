وزير الأوقاف يوضح حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة في يومٍ واحد
وزير الأوقاف يوضح حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة في يومٍ واحد
03:16 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الفقهاء اختلفوا في حكم موافقة صلاة العيد مع يوم الجمعة، فمنهم من رخص بأداء صلاة العيد والجمعة للحصول على الثواب، ومنهم من قال إنه يجوز لأصحاب الأعذار أداء أحدهما فقط.
وأضاف جمعة، خلال لقائه بمديري المديريات، الثلاثاء، أنه ينبغي أن يحرص كل مسلم على أداء صلاتي عيد الأضحى والجمعة، لأخذ الثواب طالما لا يوجد لديه أعذار.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن المساجد ستقام بها صلاة الجمعة، والساحات ستقام بها صلاة العيد.
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