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انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. والنتيجة الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. والنتيجة الأسبوع المقبل

03:12 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.. والنتيجة الأسبوع المقبل

كتبت-ياسمين محمد:انتهى طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، الثلاثاء، من أداء أخر الامتحانات، بمادتي التربية الوطنية والإحصاء.وبلغ عدد الطلاب المقيدين بمادة التربية الوطنية، 731 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، وعدد المقيدين بمادة الإحصاء 6111 طالب وطالبة.وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات تتم أولا بأول، مشيرا إلى استعداد الوزارة لإعلان النتيجة، مطلع الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الأحد.

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