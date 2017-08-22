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تكريم فريق الصم الفائز بالبرونزية في أولمبياد تركيا بأسيوط

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مصراوي Masrawy

تكريم فريق الصم الفائز بالبرونزية في أولمبياد تركيا بأسيوط

03:09 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، لاعبي منتخب للصم لكرة القدم من أبناء المحافظة، الفائزين بالميدالية البرونزية في أولمبياد الصم، والتي أقيمت في تركيا يوليو الماضي.

جاء ذلك بحضور محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومجدي عبدالرحمن، مسئول مكتب الإعاقة بالمديرية، وحسن سرور رئيس مجلس إدارة نادي الوليدية الرياضي.

وقدم سكرتير عام المحافظة، التهنئة لرباعي الفريق الذي شارك مع المتخب الوطني للصم والبكم في حصد المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية في أولمبياد الصم والبكم 2017 التي شارك فيها 16 فريقًا من دول آسيوية وأوربية وعربية حيث انطلقت المنافسة بينهم في 18 يوليو الماضي.

وقال المهندس محمد عبدالجليل، إن تحقيق للمركز الثالث هو إنجاز كبير يحسب له، مشيدًا بحصول اللاعب مصطفى عبدالرحمن، على لقب ثالث هدافين العالم بإحرازه 5 أهداف وبفارق هدف واحد عن الأول والثاني.

ووجه مدرب الفريق الشكر والتقدير لسكرتير عام المحافظة، فيما يتعلق بالاستقبال والحفاوة في الترحيب بأعضاء الفريق من أبناء أسيوط، وأضاف بأن أبناء أسيوط الذين شاركوا في المنتخب هم: طارق أحمد علي، ومصطفى قدري محمد، وإسلام عبدالجابر، ومصطفى عبدالرحمن سيد خليفة.

شارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات وفنزويلا وتركيا البلد المضيف.

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