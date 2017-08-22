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قطع المياه عن 16 منطقة بفيصل والهرم 12 ساعة الجمعة

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مصراوي Masrawy

قطع المياه عن 16 منطقة بفيصل والهرم 12 ساعة الجمعة

03:06 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

قطع المياه عن 16 منطقة بفيصل والهرم 12 ساعة الجمعة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه بمحافظة الجيزة في منطقتي فيصل والهرم، 12 ساعة الجمعة المقبلة.

وقالت الشركة، في بيان لها الثلاثاء، إنه نظراً لعطل بمحبس قطر 600مم على خط مياه 1000مم، والمغذي لكل من جمعية صحراء الأهرام الجديدة "هضبة الأهرام" الكائنة بأول طريق الفيوم الصحراوي، وكذلك نهاية الشبكة المغذية لمنطقة الهرم والملك فيصل فسيتم استبدال المحبس بأخر جديد.

وأوضحت الشركة، أنها تقوم بدعم محطة ضخ هضبة الأهرام بعدد 3 وحدات ضخ لزيادة الضغوط لقاطني منطقة الهضبة خاصة بالمناطق المرتفعه بها مما يتطلب قطع المياه عن المناطق التاليه:

"هضبة الأهرام، وعمارات الرماية، و مساكن الشباب، والمناطق الواقعه أيمن وأيسر شارع الملك فيصل بداية من طريق كفر طهر مس، وشارع الزعيم مصطفى كامل حتى ميدان الرماية، والطالبية البحرية، وتقسيم غنيم، وتقسيم عكاشة، والثلاث طوابق، والكوم الأخضر البحري، وتقسيم النصر، وعزبة جبريل، وكوم بكار، وكفرة نصار، وكفر غطاطي، وكذلك جميع الشوارع بذات المنطقة المحصورة بين شارع الملك فيصل وشارع الأهرام".

وأوضحت الشركة أن مناطق أيسر شارع الأهرام المتجه إلى الهرم، والتى تضم مناطق: "الطالبية القبلية، ومدينة الأندلس، والكوم الاخضر القبلي"، ستتأثر أيضًا، وذلك اعتباراً من الساعه الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 25/8/2017 حتى الساعة الثامنه صباح يوم السبت الموافق 26/8/2017 ولمدة 12 ساعة.

وتهيب الشركة بالمستشفيات والمخابز ودور العبادة والمحلات والمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياة لاستخدامها فتره الانقطاع، وستتولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامه للنظافة والتجميل وحى الهرم وحى العمرانية تدبير سيارات تنكات مياه للمواطنين بتلك المناطق المتاثرة طوال فترة الانقطاع

من جانبه، شدد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها مشيراً إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن "125" بالشركة لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية إحتياجاتهم فى هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة "114".
                     

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