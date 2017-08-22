بالصور: طفل ينقذ المارة من ثعبان ضخم في إندونيسيا

كتبت-نرمين الجلاد:

في حادثة غريبة، هاجم طفل إندونيسي صغير ثعبانا يصل طوله لعشرة أقدام تقريبا، كما جاء في موقع" سبوتنيك"

تسبب الحادثة في ازدحام مروري كبير في إحدى البلدات الإندونيسية، حيث فوجئ المارة في الشارع بالثعبان وهو يقطع الطريق، وأصابهم بالذعر، ما جعل الطفل يقرر مهاجمته بيديه العاريتين لإبعاده عن الطريق، وأمسك به من عنقه وسحبه إلى جانب الطريق.

الأمر الذي أثار اندهاش الجميع، ووصف بعض المشاهدين الطفل بأن التصرف "جنوني"، فيما وصفه آخرون "بالشجاعة" لأنه أنقذ المارة من هجوم الثعبان القاتل.