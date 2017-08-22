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مع اقتراب العيد.. أرخص أماكن بيع الجينز وبالأسعار

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مصراوي Masrawy

مع اقتراب العيد.. أرخص أماكن بيع الجينز وبالأسعار

03:08 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مع اقتراب العيد.. أرخص أماكن بيع الجينز وبالأسعار

مع اقتراب العيد.. هنا أرخص أنواع الجينز وبالأسعا

كتب - هشام عواض:يفكر الشباب في شراء الملابس الجديدة الأنيقة مع اقتراب عيد الأضحى، لكن غلاء الأسعار يجعل الكثير منهم يحرصون على شراء أفضل الملابس وأحدثها لكن مع مراعاة الأسعار بأن تكون مناسبة في حدود الميزانية.ويعتبر "البنطلون الجينز" من أهم قطع الملابس بالنسبة للشاب وأغلاها، وصل سعره في بعض المحلات لأكثر من 1000 جنيه للماركات المعروفة، ورغم سعره الهدف الأول الذي يبحث عنه الشباب ويبحثون عن أرخص أماكن لبيعه.رصد "مصراوي"، متوسط الجينز في مناطق المهندسين وشبرا والهرم ووسط البلد، سواء المحلي أو المستود من أقل سعر الى الأعلى:في وسط البلد:متوسط أسعار ممرات بيع الجينز 120 : 200 والصناعة مصرية.- موباكتومن 345 : 390 صناعة مصرية.- محلات عيد لبيبمن 130 : 190 صناعة مصرية.- محلات التوحيد والنور
من 120 : 200 صناعة مصرية.شارع ضياء في الهرم:من 120 : 150 جنيه والجينز فيه صناعة مصرية.ممر الراعي الصالح بشبرا:- من 100 : 150 جنيه صناعة مصرية.في المهندسين:- تاي هاوس
المصري بـ195 ، الصيني بـ300 ، التركي بـ450.- رافين
المصري بـ200، الصيني بـ300.- إل سي واكيكي
الصيني بـ219 ، التركي بـ480.- نيو بورنمن 250 : 300 صناعة مصرية.- ترانوفامن 300: 400.- سبرينج فيلدمن 350 : 600 صناعة إسبانية.- دانيال هيتشارمن 350 : 500.- أكسيسوريسمن 350 :500.- H&Mمن 350 : 700.- بول أند بييرمن 600 : 900 صناعة إسبانية.- بلاك هاوس
التركي بـ800، الإيطالي بـ1000.

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