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هذا ما يحدث عندما تحلق طائرة ركاب أثناء كسوف الشمس

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مصراوي Masrawy

هذا ما يحدث عندما تحلق طائرة ركاب أثناء كسوف الشمس

03:08 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. الفرق بين تجهيزات تصوير كسوف الشمس في أمريكا ومصر

الألبوم التالى

بالصور.. الفرق بين تجهيزات تصوير كسوف الشمس في أمريكا ومصر

 كتب - هشام عواض:

شهدت الولايات المتحدة أمس ظاهرة كسوف الشمس والتي حدثت لأول مرة منذ 99 عامًا وقد تؤثر هذه الظاهرة على الحالة النفسية ، والبعض قد يرتاب من السفر بالطائرة خلال فترة الكسوف، فهل يوجد مخاطر من السفر بالطائرة خلال تلك الظاهرة؟.

ذكر موقع "smarter travel"، أن البعض يعتقد بوجود مخاطر قد تحدث للطائرة أثناء سفرهم، لكن الحقيقة أن كسوف الشمس لا يؤثر إطلاقًا على الطائرة ولا حركة الطيران لأن الطائرات تحلق في الظلام بكل أمان.

وتكمن المخاطر على المسافرين، لأن الطائرة وهي في السماء تكون أقرب للشمس، ولهذا يجب الحذر من رؤية الكسوف بالعين المجرد مباشرة، لأن ذلك سيسبب حدوث ضرر دائم بها وقد يسبب في بعض الحالات العمى الدائم.

ولتجنب هذه الأضرار يجب استخدام النظارات الخاصة لمشاهدة الكسوف، وعدم الاعتماد على ارتداء النظارة الشمسية العادية لأنها لا تقلل من أضرار الشمس.

 

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مصراوي Masrawy

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