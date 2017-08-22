الأمن يفض اشتباكات بين مواطنين بموقف الترجمان

كتب – فتحي سليمان:

فضت أجهزة الأمن بالقاهرة، اشتباكات نشبت بين مواطنين أمام مكتب توثيق بمنطقة الترجمان التابع لمنطقة بولاق أبو العلا القريب من وسط العاصمة.

وقال مصدر أمني لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن اشتباكات نشبت بين بعض المواطنين المتجمهرين للحصول على أختام أوراق رسمية من أحد مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية المصرية بمنطقة الترجمان وذلك بسبب الازدحام والتراشق بالألفاظ.

وأوضح المصدر أن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة أمر قطاع شمال القاهرة بالدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على اشتباكات المواطنين والفصل بينهم وحفظ الأمن.

وتابع المصدر: لم يتم ضبط أي متهمين وانتشرت قوات الأمن بمحيط منطقة الترجمان لحين انتهاء مواعيد العمل بالمكتب.