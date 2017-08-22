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استنفار أمني بالعاصمة لاستقبال البابا تواضروس الثاني بكنيسة دميانة

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مصراوي Masrawy

استنفار أمني بالعاصمة لاستقبال البابا تواضروس الثاني بكنيسة دميانة

03:10 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

استنفار أمني بالعاصمة لاستقبال البابا تواضروس الثاني بكنيسة دميانة

البابا تواضروس

كتب – فتحي سليمان:

استنفرت قوات الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمنطقة بولاق أبو العلا، قبيل وصول البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة القديسة دميانة.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة لمصراوي، إن تشديدات أمنية تشهدها منطقة بولاق أبو العلا، بسبب زيارة البابا تواضروس الثاني إلى كنيسة دميانة، تمهيداً لافتتاح مدرسة سان أندرستيانوا ملحقة بالكنيسة في السادسة مساء اليوم.

وأوضح المصدر، أنه تم الدفع بتشكيلات أمنية بالمنطقة، ونشر عناصر من الشرطة السرية، وتأهبت الأجهزة الأمنية لتأمين زيارة البابا.

ومن المفترض أن يصل البابا وفقاً لترتيبات أجهزة الأمن في السادسة مساء اليوم، لحضور مراسم افتتاح المدرسة واحتفالية أخرى على هامش الافتتاح – بحسب المصدر الأمني.

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مصراوي Masrawy

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