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وقفة احتجاجية لحاجزي الإسكان تزامنا مع زيارة «محلية البرلمان» لكفر الشيخ

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وقفة احتجاجية لحاجزي الإسكان تزامنا مع زيارة «محلية البرلمان» لكفر الشيخ وقفة احتجاجية لحاجزي الإسكان تزامنا مع زيارة «محلية البرلمان» لكفر الشيخ

التحرير

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تزمانا مع اجتماع وفد "محلية البرلمان" مع محافظ كفر الشيخ، نظم العشرات من حاجزي الإسكان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة؛ للمطالبة بتخصيص وحدات سكنية لهم.

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أكد أيمن علام، أحد المحتجين، أن أكثر من 6 آلاف مواطن لم يحصلوا على الوحدات السكنية التي تقدموا لها منذ 10 سنوات، لافتا بأنهم أحضروا كافة الأوراق المطلوبة بقرار من رئيس الوزراء، وسددوا 120 جنيهًا بالبريد؛ أملا في إعلان الأسماء المستحقة للوحدات السكنية، مشددا على أنه تم إعلان أسماء المتقدمين بالنظام الجديد عقب سدادهم 9 آلاف جنيه.

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أضاف متولي محمد الابياري، أحد حاجزي الإسكان، أن هناك مماطلة -حسب وصفه- من المحافظ وأعضاء مجلس النواب في تنفيذ الوحدات السكنية رغم تخصيص قطع أراضي للمشروع.

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التحرير

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