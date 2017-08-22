وكيل البطريركية: البابا تواضروس اطمأن على سيدة الإسكندرية المعتدى عليها

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قال القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية: إن "الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أجرى اتصالاً تليفونيًا للاطمئنان على صحة السيدة أمل عوض المعتدى عليها من جانب شخص مجهول عقب الاحتفال بختام صوم العذراء، مساء أمس بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية"، متمنيا لها الشفاء العاجل.

وأضاف وكيل عام البطريركية، أن البابا تواضروس قام بزيارة أمل عوض خلال تلقيها العلاج بمستشفى بيت النعمة للاطمئنان على حالتها، موضحًا أن الزيارة استمرت إلى ساعة متاخرة من الليل وقد تجاوزت الثالثة صباحًا، وذلك بعد أن تأكد من استقرار حالتها من الأطباء.

كان شخص مجهول اعتدى على سيدة مسيحية بآلة حادة أثناء خروجها من كنيسة العذراء والملاك روفائيل بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة بوسط الإسكندرية وفر هاربًا وفشلت محاولات اللحاق به.

وذكرت الكنيسة في بيان رسمى، أنه عند خروج المصلين من كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بشارع الجواهر وأثناء صعود إحدى السيدات سلالم منزلها الذي يبعد عن الكنيسة مسافة قريبة جدًا طعنها مجهول سبع طعنات بسكين وهرب بسرعة.

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وأكدت "الكنيسة" أن الطعنات معظمها كان سطحيًا، وهي حاليًا تعالج بإحدى المستشفيات، وحتى الآن لم يتم التوصل للجاني.

في الوقت نفسه أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية بدأت بأخذ أقوال من تصادف وجودهم أمام الكنيسة والعاملين، وجارى تفريغ الكاميرات الخاصة بالكنيسة، وكذلك كاميرات المحلات التجارية الموجودة بجوار الكنيسة وسؤال المحيطين بالكنيسة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.