محافظ مطروح يوزع 305 وحدة سكنية على الأهالي بالقرعة العلنية (صور)

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قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بتوزيع 305 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح، ضمن مشروع إسكان المحافظة من خلال القرعة العلنية للمستحقين من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة، وذلك ضمانًا لمبدأ الشفافية والعدالة فى التوزيع.

وقدّم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التهنئة لجميع الفائزين بالوحدات السكنية بمطروح، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقًا للأكثر استحقاقًا ولضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، وتحقيق الاستقرار لأُسر بأكملها بعد معاناة وتكبد مصاعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال بحث وتدقيق جميع الملفات واستبعاد كل من ﻻ يستحق بعد دراسة وبحث الأسباب دون تميز لأي شخص طبقًا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة

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واستعرض المحافظ ما تم فى مجال الإسكان خلال عامين منها تم توزيع 420 وحدة سكنية بعد انتظار أكثر من 8 سنوات، بواقع 21 عمارة بمنطقة الكيلو 8، وذلك بالقرعة العلنية من خلال لجنة من التنفيذيين والشعبيين لاختيار من تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات سكنية من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة ضمن مشروع إسكان الشباب التابع للمحافظة بمنطقة الكيلو 8 شرق مدينة مرسي مطروح، وفي منطقة الكيلو 4 يوجد للمحافظة 448 وحدة سكنية جاري توزيع 305 وحدة سكنية منها اليوم.

كما تم استلام ملفات 352 حالة من المتقدمين على 120 وحدة سكنية مساحات كبيرة بمنطقة الكيلو 4 (3 غرف وصالة ) لأبناء مطروح والمقيمين بها وفق الضوابط والشروط المعمول بها لوحدات سكنية من 90 - 110 متر وجارى الانتهاء من أعمال اللجنة الابتدائية بمجلس مدينة مرسي مطروح للعرض على اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة السكرتير العام، وفى مدينة السلوم 88 وحدة سكنية تم توزيع 30 منها، وجاري إجراءات توزيع المتبقي منها، أما مدينة الحمام فقد تم توزيع 200 وحدة سكنية إسكان اقتصادي، و300 وحدة سكنية عادية.