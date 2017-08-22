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خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

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خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

التحرير

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قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بحزب المحافظين، إن دخول 4 بنوك مصرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف فى العالم، وهى حسب الترتيب: «البنك الأهلى المصرى، بنك ، البنك العربى الإفريقى الدولى، البنك التجارى الدولى مصر»، يوكد أن القطاع المصرفى المصرى لم يتأثر كثيرًا بالأزمات الاقتصادية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وأضاف الشافعى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن القطاع المصرفى المصرى لا يتكون فقط من البنوك والمؤسسات المالية الحكومية، ولكنه مزيج من البنوك الخاصة والحكومية، مشيرًا إلي أن نجاح البنوك الخاصة وانطلاقها بقوة بين البنوك العالمية دليل جديد على الأداء الجيد للقطاع المصرفى الذى تخلص من أكبر مشكلاته التى شهدها القطاع على مر تاريخه.

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وأكد الخبير الاقتصادى أن القطاع المصرفى تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى، لافتا إلى تجلى قدرة القطاع المصرفى المصرى فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف، بأرقام كبيرة جدا، ومن مصادر متفرقة ما بين استثمارات فى السندات الدولارية، وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك بخلاف السيولة الدولارية التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم.

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التحرير

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