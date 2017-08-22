برلماني: ارتفاع أعداد المتعثرين في السداد للبنك الزراعي إلى 142 ألف فلاح

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تقدم النائب خالد مشهور، بسؤال إلى وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا، بشأن تعاونيات التمويل والائتمان الجديدة التى توفر قروضا للفلاحين، قائلًا في سؤاله، إنه تم الاتفاق بين ممثلى التعاونيات الزراعية للفلاحين والحكومة على إنشاء بنك للتعاون، لحل مشكلات التمويل وحماية صغار الفلاحين والشباب، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الريف المصرى.

ودعا عضو مجلس النواب الحكومة لتقديم كل وسائل الدعم الفنى لمشروعات التنمية الزراعية، وترشيد استخدام المياه والنهوض بالمحاصيل الزراعية المهمة، لتنهض بأوضاع الزراعة فى مصر، متسائلًا: «هل ستعيد هذه التعاونيات نفس ما حدث مع الفلاحين من بنك الائتمان الزراعى؟ وما التسهيلات والإمكانيات التى ستقدمها هذه التعاونيات الزراعية للفلاحين؟ وهل ستتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات اقتصادية تسهيلاً على الفلاحين؟».

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وتابع مشهور، إن عدد المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وصل إلى 142 ألف مزارع بإجمالي 3.4 مليار جنيه فى منتصف العام الماضى، وبذلك تتمثل أهم مشكلات البنك فى تعثر الفلاحين وسداد القروض، وتساءل: «ماذا ستقدم التعاونيات الجديدة تفاديًا لهذه المشكلة؟».