برلماني: أسعار العقارات بكفر الشيخ مرتفعة.. والمحافظ: نسعى للتغلب عليها

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تفاعل النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مع حاجزي الإسكان المحتجين أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، واعدًا إياهم ببحث مشكلاتهم والعمل على حلها.

وأكد النائب البرلماني، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن أسعار العقارات بكفر الشيخ مرتفعة بطريقة مبالغ فيها مقارنة بالمحافظات الأخرى.

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من جانبه قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، موجهًا حديثه للنائب البرلماني: إنني "على علم بذلك، وأتفق معك بأنها أزمة كبيرة بالفعل"، مشيرا إلى أن هناك مساعٍ للتغلب عليها من خلال الموافقة على أن تكون الارتفاعات حتى 36 مترا، للمباني الحكومية والمنافع العامة، فيما لم يتم حسم ارتفاعات العقارات الخاصة حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة كفرالشيخ برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، للتعرف على احتياجات المحافظة والمشروعات القومية التي تقام على أرضها.