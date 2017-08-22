آرسنال خارج سباق «البريميرليج»!

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تعرض نادي آرسنال الإنجليزي، لانتكاسة مبكرة في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد سقوطه أمام ستوك سيتي يوم السبت الماضي بنتيجة (1-0).

فبعد نجاح المدفعجية في الفوز بصعوبة شديدة في الجولة الأولى على ليستر سيتي بنتيجة (4-3) على ملعب الإمارات، سقط رجال آرسين فينجر، هذا الأسبوع على ملعب «بيت 366»، بهدف من توقيع لاعب ريال مدريد السابق خيسي رودريجز.

ويبحث آرسنال عن التتويج بأول ألقابه في الدوري الإنجليزي منذ آخر مرة توج باللقب في موسم 2003- 2004، ولكن وفقًا للتاريخ، خرج المدفعجية من سباق اللقب هذا الموسم حسبمًا أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأشارت الصحيفة الإنجلزية، إلى أنه لم تحدث من قبل أن توج فريق بلقب البريميرليج وخسر خارج ميدانه أمام ستوك سيتي، وذلك في المواسم الـ9 التي تواجد فيها ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي في عصره الحديث منذ عام 1992.

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ففي تلك المواسم الـ9، حقق بطل الدوري الإنجليزي الفوز على ملعب ستوك سيتي 6 مرات وتعادل 3 مرات، ولم يخسر البطل مطلقًا على ملعب ستوك.

ويعاني آرسنال من سجل سيء للغاية أمام ستوك سيتي على ملعبه، ففي 10 مباريات خاضها المدفعجية على ملعب ستوك، حقق الفوز مرتين والتعادل 3 مرات وخسر في 5 مباريات.

لذا إذا أراد آرسنال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى، فينبغي على رجال آرسين فينجر التفكير في كيفية فك عقدة ملعب ستوك سيتي في المقام الأول.