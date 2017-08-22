رغم تهديدها بالقتل.. كيم كارداشيان «الأفغانية» تحيي حفلًا في أفغانستان (صور)

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"أريانا سيد"، فنانة عرفت بلقب "كيم كارداشيان" الأفغانية نظرًا لتشابهها الكبير مع نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية وامتلاكها قوامًا شبيهًا بها، حتى أنها تظهر بنفس الإطلالة تقريبًا، وهو ما جعلها تتلقى تهديدات بالقتل من قبل المحافظين المتطرفين في أفغانستان.

تحدت "أريانا"، البالغة من العمر 32 عامًا، تلك التهديدات وأصرت على إحياء حفل يوم السبت الماضي احتفالًا بيوم استقلال أفغانستان، في العاصمة كابول، حيث كانت قوات الأمن الأفغانية في حالة تأهب قصوى بعد عدد من الهجمات التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة.

وأطلت "كيم كارداشيان" الأفغانية في الحفل بفستان طويل أسود يكسوه من الأعلى غطاء بألوان العلم الأفغاني، الأخضر والأحمر والأسود، وحضر الحفل الذي أقيم بفندق "أنتركونتيننتال" هناك مئات من الشباب الأفغان لاستمتاع بحفلها.

ولدت "أريانا" في كابول ولكنها تعيش في لندن، وتعتبر موهبة موسيقية مميزة، إضافة إلى أنها ناشطة في مجال حقوق المرأة، ومع ذلك فهي محط احتقار وسخرية من قبل المحافظين الدينيين هناك الذين يرفضون ملابسها الغربية وصورها المثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن يوم الاستقلال الأفغاني يوافق 19 أغسطس من كل عام، حيث تم توقيع معادة "روالبندي" في عام 1919، والتي بموجبها حصلت أفغانستان على استقلالها التام عن بريطانيا.