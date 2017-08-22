الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا
الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا
03:04 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
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المنيا - ريمون الراوي:
بأمسيات روحية وقداسات، احتفلت جميع الكنائس الأرثوذكسية بالمنيا، اليوم الثلاثاء، بقداس عيد السيدة العذراء والتي يتم الاحتفال به في 22 أغسطس من كل عام، يسبقه صوم يستمر 15 يومًا.
وحرصت كنائس محافظة المنيا، على الدعاء من أجل مصر ورفعتها، والتزمت بتلاوة ما يعرف بصلاة السلامة لمصر والشعب المصري.
وقال عدد من رجال الدين في عظاتهم بمناسبة عيد السيدة العذراء، إن السيدة العذراء والدة السيد المسيح، اتفق الدين الإسلامي مع المسيحي على تكريمها، وتبجيلها، مضيفين أن عيدها يأتي سابقًا لعيد الأضحي المبارك، داعين الله أن يحل السلام والاتفاق والوحدة بين المصريين جميعًا.
وشدد الأمن من تواجده أمام وفي محيط الكنائس.
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