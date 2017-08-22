تنفيذ 14 قرارا بإزالة مباني مخالفة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 14 قرار إزالة لأدوار مخالفة وأعمدة وأسوار بلوك وغرف مسقوفة بالخشب ومخالفات لقرارات هندسية (بحي جنوب المنيا)، في حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، أجرت الوحدة المحلية بـ"نزلة حسين"، عمليات تركيب وتصليح كشافات الإنارة بمداخل قرى نزلة "فرج الله" و"نزلة عبيد" تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين، وفي إطار متابعة حالة النظافة بالطرق العامة ومداخل القرى ومداخل مدينة المنيا، نظمت الوحدة المحلية بنزلة حسين أمس، حملة مكبرة للنظافة، حيث تم رفع كافة التراكمات الموجودة من القمامة والمخلفات الصلبة بقرى (الدوادية - منشية سوادة - ودير سوادة ونزلة حسين) من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي.

من ناحيته، قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، إن المركز يسعى إلى بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة على مستوى المركز لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق والاهتمام بمنظومة النظافة بالقرى والمدينة.