في اتصال تليفوني.. البابا تواضروس يطمئن على ضحية "الطعن" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة أمل عوض التي تعرضت للطعن بسكين من مجهول عقب خروجها من كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمنطقة الحضرة.

وقال القمص رويس مرقس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن البابا كان يريد الاطمئنان خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابة، وتمنى لها الشفاء العاجل.

وانهال مجهول طعنًا بسكين على "أمل عوض" 40 عامًا أثناء صعودها سلالم منزلها عقب خروجها من كنيسة العذراء والملاك رافائيل، والتي تقع على مسافة قريبة من منزلها بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة.

وأوضح بيان صادر عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الجاني تعقب السيدة وسدد لها 7 طعنات وفر هاربًا ولم يتم التعرف على هويته حتى الآن.

ويكثف ضباط مباحث الإسكندرية جهودههم للقبض على مرتكب الواقعة من خلال الاستماع لأقوال شهود العيان وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط موقع الحادث ومن بينها كاميرات الكنيسة.