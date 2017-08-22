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فتح المجارز للذبح بالمجان في عيد الأضحى بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

فتح المجارز للذبح بالمجان في عيد الأضحى بالمنوفية

02:56 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

فتح المجارز للذبح بالمجان في عيد الأضحى بالمنوفية

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس طارق الوراقي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إن 7 مجازر على مستوى مركز أشمون تعمل طوال أيام الاسبوع، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، وستقوم هذه المجازر بفتح أبوابها للذبح بالمجان، بمعرفة المواطنين، وليس هناك أي رسوم يتم تحصيلها على أعمال الذبح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمدينة أشمون بحضور نواب المحافظة ومديري الإدارات.

وأضاف مدير الإدارة البيطرية بأشمون، أنه سيتم توفير كافة أعمال النظافة والإشراف والخدمات الإدارية والبيطرية للمواطنين، حيث ستتم أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري والبيئي للمركز ودون تحمل أي أعباء مادية من المواطنين.

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