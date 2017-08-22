بالصور.. إزالة 17 حالة تعد على أرض الدولة في المنيا
بالصور.. إزالة 17 حالة تعد على أرض الدولة في المنيا
02:52 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
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المنيا - ريمون الراوي :
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، 17 حالة تعد على أرض أملاك الدولة والأرض الزراعية بمساحة 12 قيراط، خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية لإزالة التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة والأرض الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.
وقال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة مطاي، إن المخالفات جاءت مابين بناء مخالف لمنازل، وأسوار بالبلوك الأبيض، وتشوين لمواد بناء( رمل ـ زلط ـ طوب )، مضيفًا أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لكافة حالات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
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