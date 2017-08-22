حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية 02:58 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر

كتبت- مروة شوقي:أعلن حزب المؤتمر، عدم الدفع بمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا تأييده ضرورة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدةٍ ثانية في الانتخابات الرئاسية نظرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها، على حد قوله.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع المنعقد بمقر أمانة شرق الإسكندرية، برئاسة حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب الرئيس.وأضاف المؤتمر، وفقًا للبيان الصادر اليوم، أن تأييد الحزب لبقاء الرئيس السيسي مدة ثانية جاء لاستكمال المشروعات القومية العملاقة التي بدأت الدولة العمل بها خلال الفترة الماضية، علاوةً على النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه الرئيس في السياسة الخارجية لمصر على جميع الأصعدة السياسية العربية، والإقليمية، والإفريقية، والإسلامية، والدولية.وأعلن عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أوائل الشهر الجاري تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا عدم الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.وتم خلال الاجتماع – أيضًا - الاستقرار على اعتبار الإسكندرية عاصمة الملاحة في البحر المتوسط لاستغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الملاحة البحرية.وأكد حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب الرئيس، أن رئيس حزب المؤتمر، عُمر صميدة، باعتباره واحدًا من أهم الخبراء في مجال الملاحة البحرية لديه ملف شامل ومتكامل حول استغلال مصر لهذه الإمكانيات سيقدمه لجميع مؤسسات الدولة.ولفت الشناوي، إلى أن صميدة كلّف الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، واللجنة القانونية بالحزب، لإعداد مشروع قانون موحد للنقل البحري.وحضر الاجتماع، الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس الحزب، ومسئول ملف التنمية، والدكتور أحمد إدريس، أمين شئون العضوية، وعضو المجلس الرئاسي، والبرلماني السابق كمال الوحيلي، رئيس قطاع غرب الدلتا، والنائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، وأمين أمانة شرق الإسكندرية.كما حضر الاجتماع، أحمد خالد، أمين اتحاد الشباب، وأحمد مقلد، عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب، ونشأت ديمتري، أمين قطاع الإسكندرية، وعادل سعيد، الأمين العام المساعد لشرق الإسكندرية، ومحمد البحيري، أمين مساعد ثان شرق الإسكندرية.

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