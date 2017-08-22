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بريطانيا تتصدر فاعليات السباحة في اليوم الأول لبطولة العالم للخماسي

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات اليوم الأول لبطولة العالم للكبار للخماسي الحديث التي تستضيفها خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 دولة على ملاعب نادي بيجاسوس والصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وتصدرت بريطانيا المركز الأول في فاعليات مسابقة السباحة لتتابعات الرجال برصيد 333 نقطة بزمن قدره 1:48.62 دقيقة، وحصلت اليابان على المركز الثاني بمجموع نقاط 331 بزمن قدره 1:49.92 دقيقة، أما المركز الثالث فحصلت عليه كوريا برصيد نقطة 330 بزمن قدره 1:50.19 دقيقة.

وحقق الفريق المصري المكون من شريف نظير وأحمد أشرف المركز التاسع برصيد 320 نقطة وبزمن قدره 1:55.35 دقيقة.

وستقام فاعليات السلاح على ملاعب الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر يعقبها فاعليات النقاط الإضافية للسلاح في الرابعة عصرًا، يعقبها مسابقات الفروسية في السادسة مساءً، وثم مسابقات (الليزر – رن) في الثامنة مساءً وهى مسابقات الجرى والرماية في نادى بيجاسوس ويختتم اليوم بتوزيع الجوائز في التاسعة إلا ربع مساءً.

يذكر أن وزير الرياضة خالد عبد العزيز، كان قد افتتح البطولة وشهد مؤتمرها الصحفى مساء أمس الإثنين، بصحبة كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسى الحديث، وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وشايني فانج سكرتيـر عام الاتحاد الدولي.

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