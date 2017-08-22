الزمالك يسدد 2 مليون جنيه للجبلاية

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سدد نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مليوني جنيه، إلى اتحاد الكرة، مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين، وفي مقدمتهم عميد لاعبي العالم أحمد حسن، واللاعب محمود فتح الله.

وجدد مسئولو نادي الزمالك، من اتحاد الكرة، رغبتهم في جدولة مستحقات لاعبي الأبيض السابقين، ما يترتب عليه إنهاء أزمة إيقاف القيد الصيفي للفريق، بعد أن كانت الجبلاية قررت وقف القيد للفارس الأبيض، لعدم سداد مستحقات اللاعبين السابقين.

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يذكر أن وليد العطار مدير إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، كشف أن باب القيد الخاص بالفترة الثانية سيتم فتحة بداية من غدًا الأربعاء، لمنح أكبر فرصة للأندية لقيد لاعبيها الجدد.