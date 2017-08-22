غدًا.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الأربعاء، لاستئناف التدريبات الجماعية، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب انتهاء مباراة المصري في نهائي كأس مصر.

ويقود المران حسام البدري، المدير الفني للفريق في السادسة مساءً على ملعب التتش بالجزيرة، ويغيب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهة أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، اختار من الأهلي 9 لاعبين (شريف إكرامي - سعد سمير - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي - حسام عاشور - أحمد الشيخ - صالح جمعة - عبدالله السعيد).

شاهد أيضا

ويعود سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول، مساء بعد غدٍ الخميس، والتي قضي فيها إجازته عقب انتهاء الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يحضر عبد الحفيظ مران الفريق يوم الجمعة، عقب العودة لوضع اللمسات الأخيرة لمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم 26 أغسطس المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.