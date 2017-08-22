أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

وساطة الكبار تفشل في إعادة «وردة» للفراعنة

Google+ Print
وساطة الكبار تفشل في إعادة «وردة» للفراعنة وساطة الكبار تفشل في إعادة «وردة» للفراعنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حاول بعض نجوم الوطني الكبار، إقناع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالعفو عن عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، بعدما تم اتهامه بالتحرش باثنين من زوجات زملائه في فريق فيرينسي البرتغالي، الذي استعاره ثم فسخ عقد إعارته بسبب هذه الواقعة.

وعملت «التحرير» أن كوبر أكد للاعبين أنه لم يظلم وردة، ومن الصعب أن يتواجد اللاعب مع المنتخب الوطني بعد ما فعله، خاصة وأنه يهتم بالجانب الأخلاقي لدى اللاعبين قبل النواحي الفنية، موضحًا أنه أسلوب يتبعه منذ أن قاد الفريق القومي.

وكان قد نفى عمرو وردة المنتقل حديثًا إلى فيرينسي البرتغالي، الشائعات الأخيرة والاتهامات الموجه إليه بالتحرش بإحدى زوجات لاعبي الفريق البرتغالي، وذلك حسبما أفاد عبر بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا خلاله عدم صحة كل هذه الأخبار المتداولة. (طالع التفاصيل)

شاهد أيضا

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كوبر يُعدل موعد مران المنتخب

كوبر يُعدل موعد مران المنتخب

تحليل أداء المنتخب المصري أمام المكسيك فى بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 23 عام

تحليل أداء المنتخب المصري أمام المكسيك فى بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 23 عام

لقاء مع ك/ محمد رمضان لاعب المنتخب المصري بعد الفوز على المكسيك فى بطولة العالم للكرة الطائرة

لقاء مع ك/ محمد رمضان لاعب المنتخب المصري بعد الفوز على المكسيك فى بطولة العالم للكرة الطائرة

لقاء مع ك/ محمد محسن لاعب المنتخب المصري بعد الفوز على المكسيك

لقاء مع ك/ محمد محسن لاعب المنتخب المصري بعد الفوز على المكسيك