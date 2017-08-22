وساطة الكبار تفشل في إعادة «وردة» للفراعنة

التحرير

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حاول بعض نجوم المنتخب الوطني الكبار، إقناع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بالعفو عن عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني، بعدما تم اتهامه بالتحرش باثنين من زوجات زملائه في فريق فيرينسي البرتغالي، الذي استعاره ثم فسخ عقد إعارته بسبب هذه الواقعة.

وعملت «التحرير» أن كوبر أكد للاعبين أنه لم يظلم وردة، ومن الصعب أن يتواجد اللاعب مع المنتخب الوطني بعد ما فعله، خاصة وأنه يهتم بالجانب الأخلاقي لدى اللاعبين قبل النواحي الفنية، موضحًا أنه أسلوب يتبعه منذ أن قاد الفريق القومي.

وكان قد نفى عمرو وردة المنتقل حديثًا إلى فيرينسي البرتغالي، الشائعات الأخيرة والاتهامات الموجه إليه بالتحرش بإحدى زوجات لاعبي الفريق البرتغالي، وذلك حسبما أفاد عبر بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا خلاله عدم صحة كل هذه الأخبار المتداولة. (طالع التفاصيل)

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.