القبض على 4 سرقوا 265 ألف جنيه من سمسار في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت مديرية أمن محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير الأمن، القبض على 4 أشخاص سرقوا 265 ألف جنيه من سمسار عقارات.

وتلقى قسم شرطة الزهور، بلاغًا من المدعو "حسنين البدري"، 52 عامًا، سمسار عقارات، يفيد بأنه حال نزوله من مسكنه فوجئ بوقوف سيارة أجرة بدون لوحات ونزول شخصان منها، قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض في وجهه وسرقة حقيبته، وبداخلها مبلغ 265 ألف جنيه، وتحرر المحضر رقم 8998 جنح الزهور.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "إسلام. أ. ش"، 27 عامًا، سائق، و"محمد. أ. م"، 37 عامًا، عاطل، و"عبدالحي. ص. ح"، 27 عامًا، سائق، و"يسري. ح. ع"، 22 عامًا، بائع متجول، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول أنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وأنه على علم بقيام المجني عليه بالتوجه وقت الواقعة، لسداد ثمن إحدى الشقق لأحد عملائه، فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وأرشد المتهمون على مبلغ 249 ألف جنيه، وباقي المبلغ بحيازة المتهمين الهاربين وجاري ضبطهما.