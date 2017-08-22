إخلاء سبيل ضابط أطلق أعيرة نارية على سائق "ميكروباص" بدمياط 02:45 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:أمرت نيابة مركز دمياط الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل الضابط المتهم بإطلاق أعيرة نارية، والاعتداء على سائق في مدينة رأس البر، بضمان مالي قدره ألف جنيه بعد تصالح الشاكي في الضرب.واستمع فريق النيابة برئاسة المستشار عصام شعراوي، إلى أقوال السائق، وشهود العيان، والضابط المشكو في حقه، بعد أن تلقى قسم شرطة رأس البر بلاغًا من "فكري. ه"، 54 عامًا، سائق يفيد بوقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لرفضه توصيل الأخير، داخل موقف السيارات، وأطلق الشخص على السائق أعيرة نارية من سلاح ناري.وكشفت التحريات أن المشكو في حقه ضابط "ملازم أول" ويعمل بمركز شرطة دمياط، وزعم الأخير أن السائق رفض تحميل الركاب وأنه أطلق أعيرة نارية لتفريق قائدي السيارات بعد مشادة كلامية بينه والسائق.وقال شهود عيان إنه جرى نقل قائد السيارة إلى المستشفى التخصصي، لشعوره بحالة هبوط، كونه مريض بالقلب، وتحرر المحضر رقم 929 إداري قسم شرطة رأس البر لسنة 2017.وقرر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، إحالة الضابط إلى قطاع التفتيش والرقابة، إضافة إلى إيقافه عن العمل، كما استقبل في مكتبه السائق، وأكد له أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، وأن باب مكتبه مفتوح لتلقي أي شكاوى أو بحث أي مشكلة في قرى ومدن المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

نيابة الزقازيق تأمر بحجز الضابط المعتدي على سيدة أمام أبنائها في الشارع

بالصور.. أسرة "منى" التي تتهم ضابط شرطة بالتعدي عليها بالشرقية: "احنا

إخلاء سبيل أبناء الشيخ "الطنطاوي" في واقعة دفنه بمقبرة داخل منزله

نيابة المنيا تطعن على قرار الجنح بإخلاء سبيل متهم بمحاولة قلب نظام

إعلان

إعلان