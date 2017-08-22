إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية لقيامهم بترك العمل والتوقيع إنصراف قبل مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف بيومي، استمرار المتابعة اليومية بجميع إدارات الجهاز التنفيذي في الشهداء لضمان الخدمة الجيدة للمواطن ولا تهاون من المقصرين في العمل.