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إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في المنوفية

02:39 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية للتحقيق في المنوفية

المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة 24 من العاملين بإدارة الشئون الاجتماعية لقيامهم بترك العمل والتوقيع إنصراف قبل مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف بيومي، استمرار المتابعة اليومية بجميع إدارات الجهاز التنفيذي في الشهداء لضمان الخدمة الجيدة للمواطن ولا تهاون من المقصرين في العمل.

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