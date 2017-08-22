رفع قيمة قرض مشروع البتلو إلى 5 آلاف جنيه في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، رفع قيمة قروض مشروع البتلو المحلي بالمحافظة، للرأس الواحدة من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، خلال هذه الدورة، على أن يتم زيادتها إلى 6 آلاف جنيه خلال الدورة القادمة.

جاء ذلك خلال توزيعها شيكات القروض، اليوم الثلاثاء، على 29 من المستفيدين المتعاقدين بالمشروع من شباب الخريجين والمرأة المعيلة وصغار المربيين بعدد رؤوس 195 رأس، فيما بلغ إجمالي المنصرف من تلك القروض 975 ألف جنيهًا لمدة عام بفائدة 5 %.

ووجهت المحافظ، بتكثيف أعمال متابعة وإشراف الطب البيطري واللجنة التنسيقية بالمحافظة لأصحاب تلك القروض على الطبيعة، ومساعدتهم في توفير مستلزمات التربية والإنتاج وتقديم كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بالإنتاج من خدمات بيطرية وتسويقية.

وبدأ مشروع البتلو منذ عام 2014، برأس مال 2 مليون جنيه، ارتفع إلى 10 مليون جنيه، ممولة من صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وبلغ عدد المتعاقدين علي المشروع 404 مستفيد، كما بلغت عدد رؤوس الماشية 2640 رأس.