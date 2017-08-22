بالصور.. أكثر من 60 ألف نسمة عطشى بسوهاج.. والمحافظ يرد

سوهاج – عمار عبد الواحد:

يعاني سكان قرى الصوامعة شرق، والسلاموني والحواويش والديابات، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، والبالغ عددهم أكثر من 60 ألف نسمة، من ضعف وانقطاع مياه الشرب الدائم منذ بداية فصل الصيف، وزيادة الطلب على استخدام المياه في الأعمال المنزلية.

وتنقطع المياه عن القرى المذكورة غالبية ساعات اليوم، نظرًا لوقوعها في نهايات خطوط شبكات المياه، والارتفاع النسبي لبعضها، لا سيما قريتا الصوامعة شرق والسلاموني، واللتان تقعان تحت سفح الجبل، عن مستوى القرى الأخرى.

وبعد استغاثات المئات من أهالي القرى المتضررة، ومخاطبة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي الرئيسية بسوهاج، وفرعها في مدينة أخميم، جرى الدفع بعدد من سيارات الفنطاس المحملة بمياه الشرب النقية، صباحًا ومساءً، لسد بعض احتياجات الأهالي، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتعويض نقص مياه الشرب، حيث تواجدت تلك السيارات في بعض الشوارع الرئيسية بتلك القرى، وفور علم الأهالي بها، تدافع عليها الرجال والنساء والأطفال، حاملين جراكن وأواني لسرعة الحصول على الماء قبل نفاذه من سيارات الفنطاس.

حسن يوسف، أحد أبناء قرية السلاموني، يرصد المشكلة قائلا: "إن المياه العزبة التي تأتي للقرية مرتين كل يوم لا تكفي سوى للشرب فقط، دون الطبخ أو غسل الأواني والملابس والاستحمام.. وغير ذلك من استخدامات المياه اليومية".

وروت "أم يوسف" من القرية ذاتها، أنهم منذ بداية فصل الصيف يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على مياه الشرب النقية التي تصل إليهم بواسطة سيارات الشركة التي تصل إليهم، وأضافت أن المياه لا تصل في صنابير المياه بالمنزل إلا بعد الساعة الواحدة ليلاً.

من جهته، قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه جار العمل على زيادة كميات مياه الشرب الواردة لقرى "الصوامعة، والسلاموني، والديابات، والحواويش" وبعض القرى الأخرى بمركز أخميم.

وأشار، إلى أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطنين وترفع المعاناة عن كاهلهم، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.